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قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مُفخخة بـ"تل أبيض"

منذ 4 ساعة
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قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مُفخخة بـ"تل أبيض"

لقي نحو 14 شخصًا مصرعهم وأصيب 26  آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة "تل أبيض" شمال شرق سوريا.

وحسب وكالة أنباء "دوغان"، فإن تفجير السيارة المفخخة أسفر عن 14 قتيل على الأقل، وجرح 26 آخرين، مشيرة إلى أن الهجوم نفذته قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أمام مخبز في مركز مدينة تل أبيض.
 
ومن جانبه أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن "انفجار السيارة المفخخة وقع في منطقة الصناعة بالمدينة"، لافتا إلى أنه أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.
 
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر الضحايا والدمار، الذي تسببت به السيارة المفخخة.  

 

 

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