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قوات الاحتلال تُغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 194
قوات الاحتلال تُغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المواطنين، بحجة الأعياد اليهودية.

وتعمل قوات الاحتلال، بشكلٍ متواصل على إغلاق الحرم الإبراهيمي تحت ذرائع مختلفة منها الأعياد اليهودية.

وحسب المركز الإعلامي الفلسطيني، فإن الاحتلال يمنع خلال هذه الفترة الفلسطينيين من الدخول لأداء الصلاة في الحرم الإبراهيمي، بينما يسمح للمستوطنين باستباحة المكان بشكل كامل.

وفي الوقت ذاته، ينصب المستوطنون عادة الخيام في الساحات الخارجية لـ "الحرم" في انتهاك واضح للمقدسات والمشاعر الإسلامية.

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