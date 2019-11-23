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اليمن: 3254 طفلا توفوا نتيجة نقص الأدوية والمحاليل

منذ حوالى ساعة
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اليمن: 3254 طفلا توفوا نتيجة نقص الأدوية والمحاليل

كشفت وزارة الصحة اليمنية، عن أرقام صادمة لمأساة الأطفال اليمنيين خلال خمس سنوات من العدوان السعودي الأمريكي والحصار المستمرين.

وخلال فاعلية نظمتها وزارة الصحة اليوم السبت، كشفت خلالها عن الإحصائية التي أشارت فيها مديرة مستشفى السبعين للأمومة والطفولة الدكتورة  "ماجدة الخطيب"، إلى أن  492 طفلا توفوا في الحاضنات نتيجة نقص الإمكانات الطبية بسبب الحصار.

وأضافت: 3254 طفلا توفوا في أقسام المستشفى نتيجة نقص الأدوية والمحاليل وضعف الإمكانات في الأجهزة الطبية بفعل الحصار والعدوان.

كما أكدت الخطيب على أن المستشفى  تعرض للقصف عدة مرات ما عرض مبانيه واجهزته لأضرار وخسائر مادية كبيرة، مُوضحة أنها تفتقر لجهاز تنفس صناعي للأطفال دون الشهر.

واختتمت تصريحاتها قائلة: العالم احتفل بيوم الطفل العالمي فيما تمتلئ المقابر بأطفالنا وتكتظ المستشفيات بأطفالنا الجرحى والمرضى جراء العدوان.

 

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