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بسبب مشاجرة مع صديقتها.. أسرة طالبة تقتحم مدرسة في شبرا بـ"كلب"

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 1124
بسبب مشاجرة مع صديقتها.. أسرة طالبة تقتحم مدرسة في شبرا بـ"كلب"

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام أولياء أمور طالبة مدرسة السلام التجارية بنات في منطقة شبرا، بصحبة كلب وقاموا بسحل طالبة، على خليفة مشاجرة بين الطالبات.

وحسب شهود عيان، فقد بدأت الواقعة حينما نشبت مشادات بين طالبة وصديقتها خلال فترة الفسحة، وانتهت وكأن شيء لم يكن، إلا أن إحدى الطالبات أطراف المشاجرة، أحضرت أفراد أسرتها ووالدتها في مقدمتهم.

وأضاف: ولية أمر الطالبة دخلت ومعها عدد من أسرتها للمدرسة، وقاموا بالاعتداء على الفتاة، وضربها في فناء المدرسة، كما قاموا بسحلها، وصوت ارتفاع صيحاتها إلا أنه لم يتدخل أحد لإنقاذها.

وعلى الفور تدخل عددًا من المدرسين لمحاولة إنقاذ الفتاة إلا أنه بعد دقائق ظهر شاب تابع للأسرة الطالبة برفقته كلب، ما تسبب في حالة الفزع والخلع الشديد، وفر الجميع هاربين، والشاب يحوم حول الفتاة بالكلب وهي في حالة من الرعب والخوف الشديد.

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وفي سياق متصل استنكر شهود العيان عدم تحرك المدرسة للإبلاغ عن الواقعة، مشيرين إلى أن كل ذلك على بعد أمتار من قسم الساحل، ودقائق من قسم روض الفرج.

 

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