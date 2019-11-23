نيويورك تايمز.. فرص نجاح صفقة القرن باتت ضئيلة جدا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت، عن أن فرص نجاح صفقة القرن باتت ضئيلة جدا، بسبب استمرار المأزق السياسي في إسرائيل والمعارضة الشديدة التي تبديها القيادة الفلسطينية لهذه الخطة.

وحسب "إيلان جولدنبرج" مسئول ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في عهد الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، الذي عاد مؤخرًا من زيارةٍ استمرت أسبوعًا إلى إسرائيل، حيث التقى بمسؤولين بارزين لا أحد يصدق أن هذه الخطة ستعلن فهي لم تطرح ولو مرة واحدة.

وتُشير الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تُصر على أن الخطة التي اكتملت قبل أشهر بإشراف كوشنر صهر ترامب ومستشاره البارز ستعلن مستقبلًا، رغم فشل التنبؤات السابقة بموعد إعلانها.

والجدير بالذكر أن البيت الأبيض يؤجل على مر الشهرين الماضيين، إعلان الخطة في ظل تنافس رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" ومنافسه السياسي الرئيسي "بيني جانتس"، على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي شهدتها إسرائيل في 17 الماضي.

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