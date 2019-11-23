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بالفيديو: إصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

منذ 5 ساعة
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بالفيديو: إصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

أصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت 23 نوفمبر ، في اعتداء للمستوطنين في حي تل الرميدة وشارع الشهداء، وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا قلب الخليل ومركزها التجاري باب الزاوية، وهاجموا المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة عدد من الشبان، إضافة لنشر حالة من الرعب، خاصة بين الأطفال.

وأضافت أن المستوطنين اعتلوا سطح منزل لعائلة أبو منشار على مدخل شارع الشهداء يقطنه المواطنان أنس البايض وسامح زاهدة، بعد أن هاجموه بالحجارة والزجاجات الفارغة.

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