هنية: قرار واشنطن بشرعية المستوطنات تعد صارخ على حقنا

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، السبت، ، خلال تصريحات على هامش حفل وضع حجر أساس لـ"مجمع رفح الطبي"،جنوبي قطاع غزة ، إن القرار الأمريكي الأخير القاضي بشرعية المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة مخالف للقانون الدولي، وتعدّيا صارخا على حق الشعب الفلسطيني بأرضه.

وشدد علي أن" شعبنا لن يستسلم أمام هذه الفرية الصهيوأمريكية التي تتلاعب بمصير القضية الفلسطينية، ومصير المنطقة والأمة".

وعدّ هنية ذلك القرار "إعادة لرسم الخرائط في المنطقة بما يخدم الكيان الصهيوني".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة لن "تقبل بذلك القرار".

وثمّن هنية موقف الدول والهيئات التي أعلنت بشكل صريح رفضها للقرار الأمريكي.

واستكمل قائلاً:" آخرهم حوالي 107 أعضاء في الكونجرس الأمريكي الذين وقعوا على عريضة تطالب وزير الخارجية بسحب قراره ".

واعتبر هنية تلك الخطوة دليل على أن "الإدارة الأمريكية معزولة بهذه القرارات، التي لن تساعدها في إحداث أي تغيير على طبيعة الجغرافيا والتاريخ الفلسطيني".