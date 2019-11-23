عقد القمة الخليجية في الرياض خلال أيام

تنعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، وستعلن السعودية عن موعدها خلال أيام، وفق مسؤولين خليجين رفيعي المستوى.

وأكد وزير الخارجية البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لوكالة أنباء بلاده، السبت، احتضان السعودية للقمة الخليجية المرتقبة.

وقال: "ننتظر أن تعلن السعودية خلال الأيام القادمة عن موعد قمة مجلس التعاون الخليجي، وهذه خطوة طيبة".

وأضاف أن المنطقة قادرة على حل مشاكلها بنفسها، منوها بالدور الذي تقودها الكويت في سبيل حل أزمة قطر.

وفي وقت سابق الجمعة،قال وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، إن القمة الخليجية ستنعقد في الرياض لا أبو ظبي، في رد على سؤال لمراسلة الجزيرة في واشنطن، وجد وقفي، عبر فيديو تضمن السؤال والإجابة نقلته عبر حسابها الموثق بـ"تويتر.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السعودية بشأن تلك المعلومات.

وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017.