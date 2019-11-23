نائب ترامب يصل إلى العراق في زيارة مفاجئة

وصل نائب الرئيس الامريكي مايك بنس، السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة مفاجئة غير محددة المدة.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية، للأناضول، إن "بنس سيلتقي في وقت لاحق كبار مسؤولي البلاد، في مقدمتهم الرئيس برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي".

وأضاف، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن نائب الرئيس الأمريكي سيتفقد أيضا قوات بلاده في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وأوضح المصدر، أن المسؤول الأمريكي سيبحث في بغداد الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي، وكيفية العمل على إرساء الاستقرار في البلاد، فضلا عن جهود محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.