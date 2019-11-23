الجملي يستمر بجولة مشاورات لتشكيل الحكومة في تونس

التقى رئيس الحكومة التونسي المكلف، الحبيب الجملي، خلال جولته للمشاورات بشأن تشكيل الحكومة، كلا من رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، ورئيس نقابة القضاة، إبراهيم بوصلاح، ضمن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.

وشرع الجملي، الثلاثاء الماضي، في مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة، في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 6 أكتوبر الماضي.

وقال الحمادي، إن اللقاء تناول التأكيد على أهمية دعم ميزانية وزارة العدل، والدفع في اتجاه المصادقة على "صندوق جودة العدالة"، ومراجعة القوانين التي تهم قطاع القضاء.