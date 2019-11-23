الحكومة العراقية تغلق 9 قنوات فضائية ساندت المظاهرات‎

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، السبت، أمرا بغلق مكاتب 9 قنوات فضائية بعد تغطيتها المظاهرات.



وقال مصدر في الهيئة بتصريح صحفي، إن "هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تصدر أمرا بغلق مكاتب عدد كبير من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية".

وأوضح أن "القنوات هي: دجلة، الشرقية، الرشيد، الفلوجة، هنا بغداد، العربية الحدث، الحرة عراق، كردية NRT، قناة ANB".

وأضاف المصدر، أن" القنوات التي وجهت لها الإنذار هي، قناة آسيا الفضائية، روداو الكردية، وسكاي نيوز، وأور، العربية".



واستخدمت الأجهزة الأمنية العنف ضد الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في العراق ومنذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وتطالب بإسقاط الحكومة والقضاء على الفساد.