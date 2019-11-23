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مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

منذ يوم
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد


لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، مساء السبت، في حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بجرار زراعي، على طريق أبومنقار – الفرافرة في الوادي الجديد.

وتبين مصرع «عز حامد النخيلي، ومحمود بدوي، ومحمد فراج، ومحمود محمد عوض»، وإصابة «رحاب خليفة محمود، وأحمد ناصر أبوبكر، وأحمد عادل عثمان، وأماني على نصر، ومحمود على فرحانة، ودعاء على أحمد، وياسين على ياسين، وندى حنفي سيد، وشاهندة على منصور، ونعمة عطية ياسين».

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة للعلاج، ووضع الجثث داخل المشرحة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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