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"تجمع المهنيين" يسخر من إشادة البرهان بدعم الإمارات

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 113
"تجمع المهنيين" يسخر من إشادة البرهان بدعم الإمارات

استنكر "تجمع المهنيين" السودانيين، السبت، تصريحات لرئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، بشأن الدعم الخليجي السياسي.
ويأتي بيان تجمع المهنيين في ظل انتقادات واسعة وجهها ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي للبرهان،

 

وسبق أن أشاد البرهان بالسعودية والإمارات، بسبب "دعمهما السودان منذ استقلاله عام 1956".

وأورد تجمع المهنيين السودانيين، في بيان ساخر، أن "السودان نال استقلاله في 1956، بينما تأسست دولة الإمارات بعد ذلك بـ15 عاما في العام 1971".


وقال في بيانه: "ذكر الفريق البرهان أن السعودية والإمارات ظلتا تدعمان السودان منذ الاستقلال، وهو تصريح ذاهل عن واقع الحال ومستغرب".

ولفت إلى أن "المفارقة أن تأتي هذه المغالطات ممن يمثل سيادة السودان، في مجافاة بيِّنة لمقتضيات الموقع وحقائق التاريخ، وهو ما يجد منا كل شجب واستنكار".

وشدد على أن "ثورة ديسمبر لم تكن إلا طلبا لعزة هذا الشعب، واستعادة لكرامة مواطنيه".

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