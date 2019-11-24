قوات حفتر تعلن حظرا جويا فوق العاصمة الليبية

أعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر فرض ما وصفتها بمنطقة حظر جوي فوق العاصمة الليبية طرابلس باستثناء مطار معيتيقة شرقي المدينة.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر مساء السبت إن هذا الحظر يمتد من منطقة المايا غرب طرابلس إلى منطقة القره بوللي شرقا، ومن مدينة ترهونة إلى مدينة غريان جنوبا.

وأضاف المتحدث أن مرور الطائرات بأنواعها فوق هذه المنطقة يتطلب إذنا من حفتر.

وأوضح أنه تم استثناء مطار معيتيقة من الحظر "للحاجة إليه إنسانيا"، مطالبا مصلحة الطيران المدني الليبي وجميع شركات النقل الجوي والمسافرين بالالتزام بفرض الحظر.

في غضون ذلك أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت أنها استهدفت بالمدفعية الثقيلة تجمعا لقوات حفتر جنوبي العاصمة طرابلس. جاء ذلك وفق بيان نشره على فيسبوك المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق لمواجهة هجوم قوات حفتر على طرابلس.

وقال البيان إن قوات الوفاق استهدفت بدقة بالمدفعية الثقيلة تجمعا لمليشيات حفتر وعشرات المرتزقة الداعمين لها خلف مستشفى العافية بمنطقة قصر بن غشير.