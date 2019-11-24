بالفيديو.. رضيع فلسطيني ينزف جراء إصابته بحجارة مستوطنين بـ"وسط الخليل"

أصيب رضيع فلسطيني مساء السبت بحجر في رأسه، جراء اعتداء مستوطنين صهاينة على أهالي ومنازل منطقة حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام آلاف المستوطنين الصهاينة الحرم الإبراهيمي أمس السبت في الخليل تحت حماية قوات الاحتلال، فيما أغلق المسجد أمام المسلمين ومُنع رفع الأذان فيه.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن أعداد كبيرة من الصهاينة هاجموا منزل الفلسطيني "عماد أبو شمسية" في حي تل الرميدة بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسبب في إصابة حفيده الرضيع "محمد حسن طنينة" البالغ من العمر عام ونصف بحجر في رأسه، ما تسبب في حدوث نزيف نقل الطفل على إثره لتلقي العلاج في مستشفى الخليل الحكومي.

وتُشير وسائل الإعلام إلى أن عددًا من الفلسطينيين بينهم أطفال، جرحوا كذلك في اعتداءات المستوطنين في حي تل الرميدة، فيما داهمت قوات الاحتلال في ساعات المساء منازل عدة في بلدة قباطية جنوب جنين.

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