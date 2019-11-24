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لدعم حفتر.. مليشيات سودانية تنتقل إلى ترهونة الليبية "فيديو"

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 167
لدعم حفتر.. مليشيات سودانية تنتقل إلى ترهونة الليبية "فيديو"

كشف موقع عربي "21"، عن ميليشيات سودانية تابعة لـ"جبهة تحرير السودان" بليبيا لدعم خليفة حفتر، تنتقل بين مدينة بني وليد إلى ترهونة في ليبيا.
 
وفي مقطع فيديو نشره الموقع، مُشيرًا إلى أن الفيديو يعود للواء جابر ولواء يوسف كركوش من "جبهة تحرير السودان"، متوجهين من بني وليد إلى ترهونة".
 
وكان مصدر عسكري ليبي قد أفاد في شهر يوليو الماضي بأن ضباطا أجانب منهم إماراتيون، يشرفون على نقل عشرات المقاتلين المرتزقة التابعين لحركة "تحرير السودان"، بواسطة القيادي في الحركة "جابر إسحاق"، إلى مقرات حفتر العسكرية.
 
وقبل أيام، كشف تقرير أممي أنّ دولا أعضاء في الأمم المتحدة خرقت منظومة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا، من بينها الإمارات والسودان وتركيا والأردن.
 
وجاء في التقرير أن السودان والفريق حميدتي لم يلتزما بالعقوبات الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن نحو 1000 جندي سوداني من قوات الدعم السريع أرسلوا إلى الشرق الليبي في يوليو الماضي.
 
واختتم التقرير مُشيرًا إلى أن حميدتي أرسل القوة السودانية لحماية بنغازي، وتمكين قوات خليفة حفتر من الهجوم على طرابلس، وتمركزت لاحقا بمنطقة الجفرة جنوب ليبيا.

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