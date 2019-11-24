عباس: ظلم الولايات المتحدة لن يستمر ويؤكد.. القدس عاصمة فلسطين الأبدية

أشار رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، إلى أن استعدادهم لتطبيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية فورا في مسعى لتسوية الصراع مع إسرائيل، لأننا نمتثل للشرعية الدولية.

وخلال استقباله أمس السبت وفدا من الطائفة المعروفية الدرزية، طالب عباس العالم بتطبيق أي قرار سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف رئيس السلطة: توقيع عريضة من قبل 135 عضوا من الكونغرس الأمريكي دلالة واضحة على رفضهم لتصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو المتعلق بالمستوطنات، والمخالف للشرعية الدولية، ما يثبت أننا على حق، ولن نقبل بالقرار، وسنرفضه مثلما رفضنا القرارات السابقة للإدارة الأمريكية.

وفي ختام تصريحاته قال عباس: القدس عاصمة فلسطين الأبدية التي احتلت عام 67، وكل الاتفاقيات السابقة مع الجانب الإسرائيلي تؤكد أن القدس أرض محتلة، مؤكدا على أن ظلم الولايات المتحدة لن يدوم.