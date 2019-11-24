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بتهمة "القتل العمد"... بلاغ ضد مدير المخابرات السوداني السابق "قوش"

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 153
بتهمة "القتل العمد"... بلاغ ضد مدير المخابرات السوداني السابق "قوش"

كشفت قوى الحرية والتغيير السودانية التي قادت الانتفاضة ضد النظام السابق، عن تقديم بلاغ في نيابة وسط أم درمان ضد مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش، بتهمة "القتل العمد".

وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس السبت أشار الناطق باسم الحرية والتغيير وجدي صالح: إلى أنهم متمسكون بالقصاص من مدير جهاز مخابرات المعزول قوش على الجرائم التي ارتكبها في عهد المعزول عمر البشير.

وأضاف: إذا عاد قوش للبلاد سيقبض عليه، وإذا لم يعد سنلاحقه بالخارج… أسقطنا النظام وسنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا في الثورة، ولن يفلت أحد من العقاب.

وأعرب عن تأييد الحركة بشدة لقرار السلطات إغلاق 28 من المنظمات الإخوانية التي كانت تعمل تحت مظلة حزب المؤتمر الوطني والنظام السابق.

وبشأن الإجراءات القانونية التي اتخذت في مواجهة قادة النظام المعزول بتهم تدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي عام 1989، أوضح أنه يمكن الاستناد في محاكمتهم إلى الوثيقة الدستورية وقانوني 1983، 1991.

 

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