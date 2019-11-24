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بحرية ليبيا تنقذ 99 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 105
بحرية ليبيا تنقذ 99 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس

أعلنت البحرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، عن إنقاذ حياة 99 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الخمس غرب البلاد.

وفي تصريحات على لسان الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد "مسعود إبراهيم مسعود عبد الصمد" نقلتها وكالة "سبوتنيك" قال فيها: حرس السواحل تلقى نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، وبعد ذلك أبحر زورق عسكري في مهمة بحث وإنقاذ، وتمكن من إنقاذ 99 مهاجرا غير شرعي شمال غرب الخمس.

وأشار عبد الصمد إلى أنه سيتم تسليم المهاجرين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفي حال رفض الجهاز ذلك، سيتم إخلاء سبيلهم لأننا لا نملك أمكانية إيوائهم في مركز الإنزال ونقاط الإنزال التابعة لحرس السواحل مصممة لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية لفترة محددة لا تتجاوز ساعتين لذلك نضطر لإخلاء سبيلهم.

يُجدر الإشارة إلى أن ليبيا أصبحت محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة يأتون من مصر وتشاد وغيرها عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية.

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