بالفيديو.. المقاومة تتصدى لطائرات صهيونية حلقت بسماء غزة

تمكنت المقاومة الفلسطينية من التصدي لطائرات مسيرة صهيونية، حلقت في أجواء مناطق متفرقة شرق وشمال قطاع غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد سمع أصوات رشقات متقطعة للمضادات الأرضية التابعة للمقاومة في أجواء مناطق وسط وشمال قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وقد أفاد مراسل غزة الآن بدخول عدد من الطائرات من نوع "كوادكابتر" إلى أجواء قطاع غزة النصيرات والسودانية شمالاً وغرب مخيم الشاطئ غرب غزة, وقد انسحبت الطائرات بعد تصدي المقاومة بإطلاق رشقات نارية كثيفة تجاهها مما أجبرتها على الانسحاب من أجواء قطاع غزة .

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ويُدر الإشارة إلى أن طائرات الاستطلاع بدون طيار لا تغادر أجواء القطاع، حيث تحلق بشكل مستمر في مهمة لجمع المعلومات ومتابعة تحركات المقاومة.

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