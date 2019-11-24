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عقب القبض عليه.. أمن النظام يُلقي بشاب من الدور الخامس ليلقى مصرعه "فيديو"

منذ يوم
عدد القراءات: 789
عقب القبض عليه.. أمن النظام يُلقي بشاب من الدور الخامس ليلقى مصرعه "فيديو"

ألقت قوات الأمن النظام بمدينة طنطا، الشاب "على ابو الحديد" من شرفه منزله بالدور الخامس ليلقى مصرعه.

وتعود أحداث الواقعة، حينما القي القبض على أبو حديد من منزل أسرته،  بزعم صدور أحكام عليه وتم نقله إلى منزله الذي كان يستعد للزواج فيه خلال أيام لتفتيشه.

وحسب شهود عيان، فقد أكدوا على أنهم شاهدوا أبو الحديد مكبل اليدين من الخلف أثناء وصوله لمحل سكنه بمنطقة الكورنيش بطنطا.
وبعد صعوده لأعلى بدقائق فوجئ الجميع به وهو يسقط من شرفة منزله قتيلا، فيما قامت قوات الأمن بالهروب من مكان الحادث وسط مطاردة الأهالي لهم.

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