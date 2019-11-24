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مصادر عراقية.. قتلى وجرحى جراء تفريق الأمن للاحتجاجات

منذ 18 دقيقة
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مصادر عراقية.. قتلى وجرحى جراء تفريق الأمن للاحتجاجات

كشفت مصادر عراقية عن أن ثلاثة متظاهرين قُتلوا ليل السبت في مدينة الناصرية بجنوب العراق، بعد أن فتحت قوات الأمن النار عليهم لتفريق الاحتجاجات.

وأضاف المصدر: أكثر من 50 متظاهراً أصيبوا بجروح بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع لفض تجمُّع للمحتجين أقيم على أحد جسور المدينة.

فيما تداول ناشطون مدنيون لقطات مصورة من ساحة الوثبة تظهر إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، وسط عمليات كر وفر نجحت خلالها قوات الأمن في استعادة جسر الأحرار في العاصمة العراقية، ودفعِ المتظاهرين إلى ساحة الوثبة القريبة من جسر السنك.

يأتي ذلك بعد ساعات من نفي وزارة الدفاع العراقية أي دور لها في قمع المتظاهرين، متحدثة عن وجود طرف ثالث.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة، سقط خلالها ما لا يقل عن 340 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، وفق لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (مستقلة تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

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