محكمة صهيونية تدين الشيخ رائد صلاح

أدانت محكمة صهيونية في مدينة حيفا اليوم الأحد، الشيخ رائد صلاح بالتحريض على الإرهاب ودعم تنظيم محظور.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الشيخ صلاح أدين بدعم الحركة الإسلامية، فيما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أنه أدين أيضا بتهمة دعم الإرهاب.

وسبق أن صدر حكم مع وقف التنفيذ على الشيخ صلاح، وهذا يعني إمكانية صدور حكم بالسجن الفعلي عليه بعد إدانته.

وكان محامي الشيخ صلاح قد أكد على أن أقوال الشيخ صلاح حرفت عند ترجمتها وأخرجت عن مقصدها بشكل مقصود.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رئيس الحركة الإسلامية "رائد صلاح" من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له، حيث أمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.