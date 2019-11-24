حساب سعودي يُفجر مفاجأة.. الفغم قُتل في محاولة اغتيال بن سلمان

كشف حساب سعودي على تويتر عن أن مقتل اللواء" عبد العزيز الغم" الحارس الشخصي للملك "سلمان بن عبد العزيز"، لم يحدث بإطلاق نار في مدينة جدة إثر خلاف شخصي مع "ممدوح آل علي" كما ذكرت الرواية الرسمية.

وحسب حساب "العهد الجديد" ، فإن ممدوح بن مشعل آل علي، المتهم رسميا بقتل اللواء الفغم لا علاقة له على الإطلاق بعملية القتل وأنه تم قتله هو الآخر مع الفغم، مُشيرًا إلى أن الحادثة وقعت في قصر السلام وليس في منزل صديق الفغم، وأن الفغم وآل علي ليسوا الوحيدين بل جُرح عدد من الضباط معهم.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر أكد العهد الجديد على أن اللواء الفغم وممدوح بن مشعل آل علي، قُتلا بنيران قوات بلاك ووتر، في هجوم دبراه برفقة 11 ضابطاً لاغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتابع الحساب: استطاع مرتزقة بلاك ووتر إفشال عملية الاغتيال في اللحظات الأخيرة، بعد أن قتلوا الفغم وآل علي وأصابوا بقية الضباط المشاركين في العملية.

وأفاد العهد الجديد أن اللواء عبد العزيز الفغم استطاع وفريقه تجاوز الحاجز الأمني الأول الذي يسبق الوصول لمحمد بن سلمان، ووقع الاشتباك بينهم وبين مرتزقة بلاك ووتر في الحاجز الثاني.

وفي الختام توعد الحساب في نهاية تغريداته بكشف معلومات أكثر تفصيلية لاحقا عن محاولة الاغتيال، ولماذا يحاول شخص مثل الفغم قتل محمد بن سلمان؟

وكيف تمّ التنسيق بين الضباط وهل كُشفوا قبل أم أثناء العملية؟ وإلى أين نُقل الضباط الذين جُرحوا أثناء العملية، وما مصيرهم؟

وكانت السُلطات السعودية قد أعلنت في سبتمبر الماضي، مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق نار في مدينة جدة إثر “خلاف شخصي”. في رواية لم تُقنع الناس.

وتُشير بعض المصادر إلى أنّ السبب وراء إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على تصفية الحارس الخاص والوفي لوالده “اللواء الفغم” أنّ الأخير كان سينقل إلى الملك سلمان الأوضاع الحقيقية حول حرب اليمن والهجمات على أرامكو واستياء مجموعة من الضباط العسكريين من تصرفات ولي العهد.

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بداية، أريد أن أدحض عدداً من الروايات الرسمية المتعلقة بمقتل اللواء الفغم:

1. الحادثة وقعت في قصر السلام وليس في منزل صديق الفغم

2. لا علاقة لـ ممدوح آل علي بمقتل الفغم بل قُتلا سويا

3. الفغم وآل علي ليسوا الوحيدين بل جُرح عدد من الضباط معهم

4. لم يعفَ الفغم من منصبه قبل وفاته — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 23, 2019

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