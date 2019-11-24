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وفاة ربة منزل باشتباه في الأنفلونزا الموسمية واحتجاز 2 آخرين في الدقهلية

منذ 43 دقيقة
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وفاة ربة منزل باشتباه في الأنفلونزا الموسمية واحتجاز 2 آخرين في الدقهلية

 

توفيت ربة منزل في الدقهلية، الأحد 24 نوفمبر ، باشتباه بإصابتها بالأنفلونزا الموسمية، واحتجاز 2 آخرين بنفس الأعراض ، في الوقت الذي اشتكي عدد من المواطنين بالسنبلاوين من ظهور أعراض الأنفلونزا بين عدد كبير من الأطفال وتردد العشرات منهم على المستشفى.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ من أهالي قرية ميت مسعود مركز أجا، بوفاة ربة منزل تدعي «أ. ع»، 44 سنة نتيجة اصابتها بأعراض الأنفلونزا.

وذكر مصدر طبي بمستشفى الصدر بالمنصورة أنه تم احتجاز حالة مصابة باشتباه الأنفلونزا الموسمية وهى «ك. ر»، 37 سنة، ربة منزل، بينما احتجزت مستشفى أجا المركزي «س. ع» ،48 سنة، على أجهزة التنفس الصناعي للاشتباه في إصابتهما بالأنفلونزا الموسمية أيضا.

وأضافت أن المريض المحتجز في مستشفى أجا يعاني من التهاب رئوي، ويتم عمل الرعاية الطبية له.

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