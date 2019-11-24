مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في الباجور بالمنوفية

لقي شخص مصرعه صعقًا بالكهرباء بمركز الباجور بمحافظة المنوفية. تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام المدعو «أ. س. ف. ز»، 21 عامًا، مؤهل متوسط، عاطل، ومقيم بمركز الباجور، مصابًا بتوقف عضلة القلب نتيجة تعرضه لصعق كهربائي وتوفى عقب وصوله المستشفى.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه محمود، 32 عامًا، طبيب بمركز المنصورة للكلى، ومقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء قيام شقيقه بعمل وصلة كهرباء بالمنزل صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.