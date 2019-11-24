أسرى "عتصيون" يواصلون إضرابهم لليوم السابع احتجاجا على سوء أوضاعهم الاعتقالية



أعاد الأسرى القابعون في مركز توقيف "عتصيون" إرجاع وجبات الطعام، لليوم السابع على التوالي، وذلك احتجاجا على سوء الأوضاع التي يحتجزون فيها.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الأسرى في "عتصيون" يعانون ظروفا مزرية، حيث البرد الشديد، وانعدام وسائل التدفئة والملابس الشتوية، وحرمانهم من الاستحمام منذ أيام طويلة بسبب قطع المياه الساخنة عنهم، وسوء الأطعمة المقدمة لهم كما ونوعا، ومن إهمال أوضاعهم الصحية دون تقديم أية علاجات.

ولفتت إلى أن الأسرى بدأوا إرجاع وجبات العشاء والغداء ولا يتناولون إلا شيئا بسيطا من إفطارهم السيئ ليسدوا به رمقهم.

وأوضحت أن مركز توقيف "عتصيون" من أكثر مراكز الاحتلال سوء في التنكيل والقمع بالأسرى خلال عمليات الاعتقال والتحقيق معهم، بصورة تشكل خرقا واضحا لكل الشرائع الدولية ومبادئ احترام كرامة الإنسان.