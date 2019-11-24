الوفاق تحذر من الحظر الجوي فوق طرابلس.. وقوات حفتر تقر بدعم روسي

حذرت حكومة الوفاق الليبية، الأحد، من وقوع تهديدات لسلامة الطائرات والمطارات المدنية في طرابلس، عقب إعلان حفتر فرض ما وصفتها منطقة حظر جوي فوق العاصمة الليبية ، تمتد من المايا غرب طرابلس إلى القره بوللي شرقًا، ومن مدينة ترهونة إلى مدينة غريان جنوبًا.

استثنى البيان من الحظر الجوي، مطار معتيقة شرق المدينة، الذي شهد هجمات عديدة لقوات حفتر، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وحذرت حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، من أن أي وقائع جديدة تهدد سلامة الطائرات أو المطارات المدنية، تعتبر جرائم تعاقب عليها القوانين.

والمتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، قال إن مرور الطائرات بأنواعها فوق منطقة الحظر الجوي، بات يتطلب إذنًا من قواته.

أوضح مسماري أنه تم استثناء مطار معيتيقة من الحظر للحاجة إليه إنسانيًا، مطالبًا إدارة الطيران المدني والمسافرين بالالتزام في القرار.

في تطور لافت، أقر المسؤول لدى حفتر، تلقي قواته دعمًا روسيًا، لسلاحي الدبابات والمدفعية.

و اتهمت قوات حفتر، بتسليم قاعدتي الجفرة والوطية الجويتين في طرابلس، إلى طيارين من شركة فاغنر الروسية.

أكد البيان أن الأعمال شبه العسكرية لمرتزقة (فاغنر) تربك جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا.



وكانت قد أعلنت قوات الوفاق المقاتلة ضمن عملية بركان الغضب، السبت، استهدافها بالمدفعية، تجمعًا لقوات حفتر جنوب العاصمة طرابلس.