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وفاة مساعد مدرب وإصابات بين لاعبي “هلال الفاشر” السوداني في حادث مروري

منذ 2 ساعة
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وفاة مساعد مدرب وإصابات بين لاعبي “هلال الفاشر” السوداني في حادث مروري

لقي مساعد مدرب، فريق هلال الفاشر السوداني صباح اليوم الأحد، مصرعه، فيما أصيب اللاعببين ،عقب حادث سير بالقرب من منطقة المويلح، إثر حادث اصطدام للحافلة التي كانت تقلهم.

وأعلن نادي هلال الفاشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” وفاة مساعد مدرب الفريق الهادي محمدين، الذي لاقى مصرعه فور وقوع الحادث، إضافة إلى إصابات متفاوتة وسط اللاعبين والإداريين المرافقين للفريق.وفاة مساعد مدرب وإصابة عدد من اللاعبين بفريق هلال الفاشر السوداني   الفاشر

الجدير بالذكر كان الفريق السوداني في طريق عودته إلى مدينة الفاشر، عقب خوض مباراته في الجولة العاشرة من منافسة الدوري السوداني الجمعة أمام أهلي عطبرة.

يذكر أن ليست هي المرة الأولى التي تفجع فيها الأندية السودانية بمثل هذه الحوادث ففي ٢٠١٨ لقى 4 لاعبين من فريق كرة قدم سوداني مصرعهم واصيب 8 أخرون بجروح متفاوتة حالة اثنين منهما خطرة وذلك نتيجة انقلاب السيارة التي كانت تقلهم في طريق عودتهم لمقر النادي عقب اداء أحدى الحصص التدريبية.

وسبق أن تعرض باص فريق المريخ لحادث مروري خلال عودته من ولاية كسلا في عام 2003 ما تسبب في وفاة المدرب صديق العمدة وعضو مجاس ادارة النادي “عزالدين الربيع” وعضو اتحاد الكرة عبداللطيف السيد.

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