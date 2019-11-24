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حزب "الإخوان" بالأردن يطالب بكشف مصير "معتقليه"

منذ 41 دقيقة
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حزب "الإخوان" بالأردن يطالب بكشف مصير "معتقليه"

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) بالكشف عن مصير المعتقلين من منتسبي الحزب.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها الأمين العام للحزب، مراد العضايلة، إلى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، الأحد، وفق بيان، تلقت الأناضول نسخة منه.
وطالبت المذكرة  بكشف "مصير المعتقلين من كوادر وقيادات الحزب منذ أكثر من شهرين بدون تهمة".

كما طالبت برفع "الظلم الواقع بحقهم وإعطائهم حقوقهم الشرعية ومتابعة الممارسات المخالفة للقانون التي ترتكب بحقهم".

وأشار الحزب، في المذكرة، إلى ما تعرض له المعتقلون وهم منير عقل، وسلمان المساعيد، ومقداد الشيخ من اعتقال في ظروف من "التخويف واقتحام منازلهم منتصف الليل منذ أكثر من شهرين، دون السماح لأحد من ذويهم أو هيئة الدفاع عنهم بزيارتهم أو التواصل معهم، ودون تحويلهم لأي جهة قضائية".

واعتبر الحزب أن كل تلك المعطيات، "أثارت مخاوف من تعرضهم للتعذيب والابتزاز للإدلاء بالاعترافات تحت الإكراه".

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