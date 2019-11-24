الاحتلال يتقمع معتقلين فلسطينيين في أحد سجونه

قمعت قوات الاحتلال الصهيوني ، الأحد 24 نوفمبر ، الأسري الفلسطينيين في سجن نفحه (جنوب)، واعتدت بالضرب على بعضهم.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن "قوات قمع السجون قمعت الأسرى في غرفتي 80 و84 في القسم 13 بسجن نفحه، واعتدت عليهم ضربا".

وأضافت أن تلك القوات "نقلت الأسير عدنان الشلبي إلى زنازين العزل الانفرادي، وحطمت مقتنيات الأسرى".

وتابعت الهيئة (تابعة لمنظمة التحرير) أن إدارة السجن "قررت إغلاق كافة الغرف والأقسام لثلاثة أيام، بهدف السيطرة على ردة فعل الأسرى، لا سيما بعد حالة التوتر التي سادت السجن عقب عملية الاعتداء".