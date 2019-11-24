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أئمة الجزائر يهددون بالخروج إلى الشارع

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 120
أئمة الجزائر يهددون بالخروج إلى الشارع

هددت التنسيقية الوطنية للأئمة في الجزائر، بالخروج إلى الشوارع، وذلك عبر تصريح لرئيسها جلول حجيمي ، وذلك بعد فشل اجتماعهم بالأمين العام لوزارة الشؤون الدينية.


ونقل موقع "سبق برس" المحلي، عن حجيمي ، قوله ، أنهم بصدد تنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل.

وتشتكي التنسيقية من التهميش "المتعمد" للأئمة، ومن عدم حمايتهم نتيجة الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل "متشددين"، بحسب وصف حجيمي.

 

وقال حجيمي إن لقاءه بمسؤول الوزيرة كان موجها للاستهلاك الإعلامي فقط، مضيفا: "لم يخرج بنتيجة واضحة، وعليه فان الأئمة مصرون على تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي يحضر لها بالتنسيق مع موظفي القطاع".

 

ولفت حجيمي إلى حادثة محاولة مجهولين قتل إمام جامع ذبحا في ولاية بسكرة.

 

وأضاف: "هناك مساس بأهل القطاع أصحاب الخط الوطني والمتمسكين بالمرجعية الوطنية، وهذا على خلفية تغول التيارات المتشددة في المساجد، ونتيجة تورط الإدارة التي استغلت الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تسببت في إقصاء الشريك الاجتماعي".

 

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تحشد فيه قيادات الجيش، أئمة الجوامع لحث الناس على المشاركة في الانتخابات.

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