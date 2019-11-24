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السجن ثلاث سنوات على أمين بغداد السابق

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 114
السجن ثلاث سنوات على أمين بغداد السابق

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد 24 نوفمبر ،  في بيان صحفي ، عن إصدار محكمة جنح الرصافة ببغداد حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، على خلفية اتهامه بإلحاق ضرر بالمال العام.
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية عام 2017، عن إصدار محكمة جنح النزاهة حكما يقضي بحبس عبعوب على خلفية تهمة "استغلال وظيفي وتجاوز صلاحيات".
وقالت الهيئة، إن "المدان لم يقم بتنفيذ العقد الذي وقعه مع إحدى الشركات لخصخصة قطاع النظافة في دائرة بلدية الرصافة، مما أدى إلى حصول ضرر أصاب أمانة بغداد جراء قيام الشركة المتعاقد معها برفع دعوى على الأمانة بسبب عدم التزامها بشروط العقد".

وأضاف البيان، أن "محكمة جنح الرصافة في بغداد أصدرت قرار الإدانة بحق أمين العاصمة السابق، استنادا لأحكام المادة  331 من قانون العقوبات".

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