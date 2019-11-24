فلسطينيون يحرقون العلم الأمريكي و"الإسرائيلي" بتظاهرة في نابلس

احرق عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد 24 نوفمبر ، وسط نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، علمي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ، وصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجا على سياسة إدارته تجاه القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، هتافات منددة بمواقف واشنطن وانحيازها ودعمها للاحتلال.

وقال القيادي في فتح مازن الدنبك، للأناضول، إن رسالة الفعالية هي "أن الشعب لن يسكت على انحياز الولايات المتحدة، وبخاصة قرار شرعنة المستوطنات".

وطالب الدنبك دول العالم بالتدخل لوقف خطوات ترامب التي تخالف القانون الدولي.

كما دعا الفلسطينيين "للنزول للشوارع والتصعيد اليومي ضد المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على انتهاكاتهم المتواصلة".

والإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية