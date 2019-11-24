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كسر ماسورة مياه يسبب زحاماً مرورياً بمنطقة “سموحة” بالإسكندرية

منذ حوالى ساعة
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كسر ماسورة مياه يسبب زحاماً مرورياً بمنطقة “سموحة” بالإسكندرية

شهدت منطقة “سموحة” بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، ارتباكاً شديداً في حركة المرور؛ بسبب كسر في خط مياه الشرب أثناء القيام بأعمال توسعة الطريق، ما أدّى لإغراق طريق 14 مايو والشوارع المحيطة بالمياه.
وكسر “حفار” ماسورة مياه قطر 12 بوصة “800 مم”، أثناء القيام بأعمال حفر أمام مساكن التعاونيات بمنطقة “سموحة”، ما أدّى لارتباك حركة المرور، وتوقُّف حركة السير مع تقاعس المسئولين بالإسراع في حل المشكلة.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها كسر لمواسير ميـاه أو غاز بطريق “المحمودية”، الذي طالما ما تحدث فيه الكثير من المشاكل والكوارث.

ففي التاسع عشر من سبتمبر الماضي، انقطعت الميـاه بجميع عزب بحري المحمودية وهي: “تحيمر البحرية – المهاجرين – العكاري – الزويدة – المراغي – العبيد – الثلاثين – خورشيد – الخروعة – النخل – الرحمة”؛ بسبب كسر بخط الميـاه المُغذّي لعزب خورشيد أمام مدخل شارع السوق؛ نتيجة أعمال الحفر.
وفي ٣١ من يوليو الماضي، أعلنت شركة ميـاه الشرب بالإسكندرية، انقطاع الميـاه عن 6 مناطق شرقي المحافظة، وهم: “أبيس، عزبة الموظفين، حجر النواتية، خورشيد قبلي المحمودية، العوايد، عزبة سكينة”؛ وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط 700 مم.
وفي مايو الماضي، انفجرت ماسورة غاز بمحور المحمودية، ما أسفر عن تفحم 9 سيارات، وإصابة بعض المواطنين، وتسرَّب الغاز في الجو فترة من الوقت.

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