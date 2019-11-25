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"أحزمة الموت".. تقرير يكشف تورط الإمارات باغتيالات وسجون سرية في عدن

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 95
"أحزمة الموت".. تقرير يكشف تورط الإمارات باغتيالات وسجون سرية في عدن

كشف تحقيق عن تفاصيل تورط الإمارات في ملفي الاغتيالات والسجون السرية بمدينة عدن جنوب اليمن، وذلك عبر محاضر تحقيق وشهادات حصرية.

 وتحت عنوان "أحزمة الموت" نشرت قناة "الجزيرة" تقريرًا، أشارت فيه إلى أن المسئول الأول عن عصابة الاغتيالات في عدن كان يعمل مع الإماراتيين وتحديداً مع المدعو "أبو خليفة".

وأوضح أن عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، نفذوا عمليات اغتيال بتوجيه من ضباط إماراتيين.

ومن جانبه قال المعتقل في سجون عدن "مروان لطيف"، إنه رأى ضباطاً إماراتيين يقتلون رجلاً رفض الاعتراف، ثم وضعوا جثته في كيس قمامة، موضحًا أن قاضياً في تنظيم الدولة أخبره في السجن أن الإماراتيين كانوا يمدون التنظيم بالنفط.

وشهد جنوب اليمن بين عامي 2015 و 2019 ما يزيد على 100 عملية اغتيال، حسب ما وثقته تقارير أممية.

وقالت الباحثة المختصة في الشأن اليمني بجامعة أكسفورد، إليزابيث كندال، إن معظم عمليات الاغتيال أو محاولات اغتيال أئمة المساجد في عدن نفذها أناس كانوا يقودون دراجات نارية، في حين نُفذ بعضها الآخر عن طريق قنابل مزروعة على الطرق، لكن في كلتا الحالتين فإن من قاموا بتنفيذ تلك العمليات كانوا على درجة عالية من الاحتراف.

وكانت منظمة سام للحقوق والحريات الدولية، ومقرها جنيف، قد كشفت عن ممارسة ضباط إماراتيين التعذيب بنوعيه؛ الجسدي والنفسي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، بحق مئات من المعتقلين اليمنيين في سجون إماراتية بعدد من المحافظات اليمنية.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" وثقت، في يوليو الماضي، "انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، تصل إلى مصافّ جرائم الحرب" بالسجون السرية التي تشرف عليها أبو ظبي جنوبي اليمن.

وقالت المنظمة، في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة"، إنها رصدت عشرات من حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، نفذتها القوات الموالية لأبو ظبي.

 

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