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اعتقالات بحملة مداهمات للاحتلال بالضفة والقدس المحتلة

منذ 44 دقيقة
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اعتقالات بحملة مداهمات للاحتلال بالضفة والقدس المحتلة

أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، وابلا من قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين وتلاميذ مدارس الهاجرية وذو النورين وروضة بيت المقدس الواقعة بالقرب من المدخل الجنوبي للبلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي بالخليل.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن العشرات من المواطنين وتلاميذ المدارس أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم قرب ما يسمى حاجز أبو الريش".
كما شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 15 فلسطينيا بزعم أنهم من المطلوبين وجرى تحويلهم إلى مراكز التحقيق المختلفة.

 وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: "لؤي فواز طلب عابد من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وعبد الرحمن تيسير أبو صبيح من مدينة الخليل، والأسير المحرر الفتى قيس محمد كامل أبو مارية (17 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها".
 
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الفلسطيني أصيل البرغوثي (28 عاما) من بلدة كوبر شمالي رام الله، عقب دهم منزله وتفتيشه. إضافة إلى اقتحامها بلدة طمون واعتقال الشاب إسماعيل عبد العزيز بني عودة (23 عاما)، واعتقلت الشاب أحمد عمر صبح من مخيم الفارعة، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.
 
وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الطفل نور محمود أبو طربوش (14 عاما)، والشاب عمر صبحي أبو شعيرة (18 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

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