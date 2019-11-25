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نتنياهو يوافق على إجراء انتخابات على قيادة حزب الليكود

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 46
نتنياهو يوافق على إجراء انتخابات على قيادة حزب الليكود

اتفق رئيس الليكود ورئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" مع عضو الكنيست "حاييم كاتز"، على إجراء انتخابات داخلية لحزب الليكود في غضون ستة أسابيع.

وحسب الإعلام الصهيوني، فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين لا تتناول ما إذا كانت الانتخابات ستجرى قبل حل محتمل للكنيست، المقرر عقده في 11 ديسمبر.

ومن جانبه منافس نتنياهو في حزب الليكود "جدعون ساعر"، إلى أن الأخير لن يكون قادراً على تشكيل حكومة حتى لو أجريت انتخابات ثالثة ورابعة.

وحسب ما نقلته تصريحات القناة العبرية الثانية ردًا على موافقة نتنياهو على إجراء انتخابات داخلية للحزب قال ساعر: إذا فزت بالانتخابات التمهيدية، يمكنني تشكيل حكومة في الكنيست الحالي.

وتابع قائلا: لن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة حتى لو كانت هناك انتخابات ثالثة ورابعة، كان ينبغي عليه أن يستخلص النتائج". من المهم عدم الذهاب إلى انتخابات ثالثة عامة من خلال استغلال فترة الـ 21 يومًا في محاولة لتشكيل حكومة جديدة.

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