اختناق 66 طالبة بسبب تسرب غاز "فيديو"

أصيبت 66 طالبة من مدرسة حسين مرسال الفنية بمنطقة المحمودية تعرضن للاختناق نتيجة لاستنشاق غاز متسرب من أحد المصانع المجاورة للمصنع ، وتم نقلهن لمستشفى أسوان الجامعي.
وتبين من التحريات المبدئية أن الطالبات استنشقن غاز تتطاير من أحد المصانع المجاورة.
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