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قيس يدعو لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة

منذ 6 دقيقة
عدد القراءات: 66

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد  في كلمته خلال إحياء الذكرى الرابعة للضحايا من عناصر الأمن الرئاسي التونسي الذين قتلوا في عملية استهدفت حافلتهم ، العالم إلى وضع حد للمحاولات المتلاحقة لإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس التونسي"استغرب أن يقبل العالم اليوم هذا العدوان الذي يستمر منذ عشرات العقود وألا تتحرك الإنسانية كلها قبل الدول لوضع حد لهذه المحاولات المتلاحقة لإبادة الشعب الفلسطيني الذي قبل بالشرعية على نقائصها ومع ذلك تداس هذه الشرعية".

وكان سعيد فاز في الانتخابات الرئاسية التونسية بغالبية ساحقة مطلع نوفمبر الجاري.

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