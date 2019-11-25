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مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 في انقلاب سيارة بالبحيرة

منذ 4 دقيقة
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى 3 من العمال الزراعيين مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، عند الكيلو 76، بالطريق الصحراوي السريع، في محافظة البحيرة.


وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات القريبة، وأصيب 25 آخرون، وجميعهم يقيمون بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج.

والمصابون في الحادث هم «محمد .ص» ١٨ سنة، اشتباة ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالرقبة، و«مريم .ر» ١٥ سنة اشمون جرح رضى بالوجه واشتباه نزيف بالمخ، و«تقى ط» 12 سنة، ارتجاج بالمخ واشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة، و«سلامة .ف» 61 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، و«السيد .م» ٥٩ سنة، جرح بالوجه واشتباه كسر بالجمجمة واشتباة نزيف بالمخ، و«سحر .ي» 13 سنة، كسر بالذراع الأيسر، وسحجات متفرقة بالجسم، و«شربات .خ» ١٨ سنة، كدمة شديدة بالصدر واشتباة نزيف داخلى بالبطن، و«هبة .ز» ١٨ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة.

كما أصيب كل من «بسمة .م» ١٢ سنة جرح قطعى بالجبهه والشفة العليا، و«غادة .ر» ١٦ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد .س» ١٨ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباة نزيف بالمخ وغيبوبة، و«هدير .م» ١٦ سنة، كسر بالذراع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالساقين، و«رمضان .ع» ١٩ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة، و«نصرة .ع» 5٠ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة وسحجات متفرقة بالجسم، و«علياء .ع» ١٨ سنة، جرح قطعى بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«إسراء .ح» ١٦ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«دينا .ص» ١٦ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «أسامة .ع» 1٥ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمود .ج» ١٥ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«شعبان .ج» 18 سنة، كسر بالساق الأيسر والأيمن، و«أحمد .س» ٢٨ سنة، كسر بالذراع الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، و«منى .ع» ١٦ سنة، جرح قطعى باليد اليسرى، و«سهر .أ» ١٦ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمود .ع» 1٩ سنة، كسر بالساق الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، و«أحمد .ج» ١٥ سنة، كدمات وسحجات متفرقة.

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