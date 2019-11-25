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مصرع 3 عمال وإصابة 25 بينهم أطفال جراء انقلاب سيارة بوادى النطرون

منذ 3 ساعة
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مصرع 3 عمال وإصابة 25 بينهم أطفال جراء انقلاب سيارة بوادى النطرون

لقي ثلاثة عمال زراعيين مصرعهم اليوم الاثنين، وأصيب 25 آخرون بينهم 13 طفلا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي بالكيلو 76 أمام مزارع دينا بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، بالطريق الصحراوي أمام مزارع دينا الكيلو 76 اتجاه الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين وهم كل من:" محمد صابر يسرى" 18 سنة،" مريم رضا أمين" 15 سنة،" تقى طه رجب" 12 سنة،" سلامه فرحات مرزوق" 61 سنة،" السيد محمد سالم" 59 سنة، " سحر يحيي قطب" 13 سنة، " شربات خالد عيد" 18 سنة، "هبه زغلول ابراهيم" 18 سنة،" بسمة مرزوق شوقى" 12 سنة،" غادة رجب محمد محمود" 16 سنة، " محمد سلامه محمد" 18 سنة،" هدير محمد السيد سالم" 16 سنة، " رمضان عبد العزيز خطاب" 19 سنة، " نصرة عاشور الصفراوى" 50 سنة،" علياء عبدالبار عبد السلام" 18 سنة،" اسراء حسن السيد " 16 سنة،" دينا صلاح احمد عيد" 16 سنة،" اسامة على جاد الله" 15 سنة،" محمود جودة جاد الله" 15 سنة،" شعبان جابر شرف" 18 سنة،" احمد سلامه فرحات" 28 سنة،" منى عبد السميع عبد العليم" 16 سنة، " سهر اسماعيل محمد" 16 سنة،" محمود عبد العاطى عمار " 19 سنة، " أحمد جودة جاد الله" 15 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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