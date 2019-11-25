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داخلية "الوفاق" الليبية: بصدد إطلاق منظومة بيانات "مبتزّي" الدولة

منذ 38 دقيقة
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داخلية "الوفاق" الليبية: بصدد إطلاق منظومة بيانات "مبتزّي" الدولة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، أنها بصدد إطلاق منظومة بيانات تضم أسماء أشخاص يتدخلون في عمل الدولة، ويبتزونها، ويفسدون الحياة العامة والسياسية.

وقال وزير الداخلية فتحي باشاغا، في تنسجيل مصور نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع "فيسبوك"، عقب ترؤس الوزير اجتماعًا أمنيّا في العاصمة طرابلس ، إن "الدولة تواجه عدة أخطار، منها الإرهاب وابتزازها من بعض المجموعات المسلحة".

وأضاف أن "الناس سئموا من الفوضى وعدم قدرة الدولة على أداء دورها".

وأوضح أنه تم "وضع خطة أمنية مشددة استكمالا للخطة التي وضعت بالتعاون مع الأمم المتحدة قبل اندلاع الحرب على طرابلس في أبريل (نيسان) الماضي، بهدف دعم الأمن والاستقرار في العاصمة".

ويقصد الوزير الليبي بتلك الخطة الترتيبات الأمنية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، قبل هجوم مسلح شنه قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر على طرابلس.

ووفق باشاغا، فإن الخطة تهدف إلى "حماية مؤسسات الدولة ومقراتها والمؤسسات المصرفية، والاستمرار في تأمين المواطنين، وتشكيل بيئة أمنية تخضع إلى السيطرة والتحكم، ما يحقق الاستقرار السياسي ويدفع بعجلة الاقتصاد".

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