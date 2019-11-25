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مصرع فني كهرباء وإصابة 4 آخرين خلال أعمال الصيانة بكفر الشيخ

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 173
مصرع فني كهرباء وإصابة 4 آخرين خلال أعمال الصيانة بكفر الشيخ

لقي فني كهرباء بكفرالشيخ مصرعه، وأصيب 4 آخرون، اليوم الإثنين، إثر حادث صعق كهربائي لفنيين بشركة الكهرباء عند كوبري الهويس ب بلطيم. 

 

وتبين أن الفنيين تعرضوا لحادث صعق كهربائي خلال قيامهم بأعمال صيانة بالقرب من كوبري الهاويس ب بلطيم ، مما أدى إلى مصرع (أحمد خ.ل.م- 30 عاما- من مركز الحامول) وإصابة 4 آخرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لوقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي لعمل الإسعافات الأولية لهم، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة والتصريح بالدفن.

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