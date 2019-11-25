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شركة هاتف ليبيا: مواطن يقطع الاتصالات عن مناطق واسعة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 113
شركة هاتف ليبيا: مواطن يقطع الاتصالات عن مناطق واسعة

أعلنت شركة هاتف ليبيا المملوكة للدولة، عن انقطاع الاتصالات الهاتفية، الإثنين، على مناطق شرق وجنوب ووسط ليبيا، بسبب قطع كابل الألياف البصرية (NGBN) بمدينة مصراتة (غرب).

وفي بيان، قالت شركة هاتف ليبيا إن "قطع كابل (NGBN) بمدينة مصراتة، حدث بسبب قيام أحد المواطنين بالحفر مما تسبب في توقف حركة الاتصالات على المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية".

وأكدت الشركة أن "الفرق الفنية انتقلت على الفور إلى موقع الكابل المقطوع، وباشرت العمل على صيانته لعودة الاتصالات"، دون تحديد مدة معينة لعودة الخطوط لطبيعتها.

وليست هذه المرة الأولى التي تنقطع فيها الاتصالات على مناطق واسعة من ليبيا، بسبب قطع كوابل أرضية عن طريق الخطأ، من مواطنين يقومون بعمليات حفر في أراض فضاء.

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