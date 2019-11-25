حماس: إبعاد الاحتلال لممثل "هيومان رايتس" يهدف إلى إخفاء عمليات القمع

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم إن إبعاد الاحتلال الصهيوني لممثل منظمة هيومان رايتس ووتش "عمر شاكر" سابقة خطيرة، يمس جوهر وجود ومجال عمل هذه المؤسسات، ويعكس حالة القمع والعداء الذي يمارسه بحق المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وعجزه عن مواجهة حقيقة وحجم ما ترصده هذه المؤسسات من انتهاكات وجرائم ترتكب يوميًا بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكد برهوم في تصريح صحفي اليوم الإثنين أن هذا السلوك الصهيوني المدان يهدف إلى حجب حقيقة هذا الاحتلال عن العالم، وإخفاء كثير من عملياته القمعية اليومية، وقتله واستهدافه أبناء شعبنا الفلسطيني، عن المنظومة الدولية للإفلات من الملاحقة والعقاب.