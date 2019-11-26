"يوم غضب" فلسطيني ردا على قرار واشنطن شرعنة المستوطنات

يعم الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء يوم "غضب شعبي" وإضراب جزئي بدعوة من القوى والفصائل الوطنية، ردا على إعلان إدارة ترامب بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية، جميع أبناء الشعبي الفلسطيني إلى المشاركة في الفعاليات الجماهيرية والشعبية لـ"يوم الغضب" الشعبي التي ستنطلق اليوم في تمام الحادية عشرة والنصف في مراكز المدن في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، رفضا للسياسة الأمريكية العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني.

وعلى الناحية الأخرى استنفر جيش الاحتلال قواته ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة، قبل انطلاق فعاليات "الغضب" الفلسطينية، التي تأتي رفضا لقرارات واشنطن وانتهاكات المستوطنين بغطاء من قوات الاحتلال.

وبحسب تقرير صادر عن قناة صهيونية، فإن تقديرات جيش الاحتلال بأن الأوضاع قد تتدهور لحد المواجهات الواسعة واشتباكات، وسط دعوات للتجمهر في مراكز المدن، في الضفة الغربية المحتلة، والتوجه إلى الحواجز العسكرية ومناطق التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.