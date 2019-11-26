السُلطة الفلسطينية تفض اعتصاما برام الله يطالب بإعادة رواتب أسرى

قامت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله فجر اليوم الثلاثاء، بفض اعتصاما مفتوحا يشارك به أسرى فلسطينيون سابقون يطالبون بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة منذ ما يزيد على عشر سنوات.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فقد أشار لأسرى المحررون إلى أن قوة أمنية داهمت خيمة الأسرى المحررين المعتصمين وسط مدينة رام الله، وقاموا بهدم الخيام ومصادرة أدواتهم.

وفي بيان عاجل صادر عن الأسرى فجر اليوم، أكدوا على اعتقال المحامي عبد الرازق العاروري، وإيهاب السده، ومحمد عديلي، ومحمد الجعبري، وأربعتهم مضربون عن الطعام لليوم السابع عشر، بجانب اعتقال الأسير المحرر المضرب عن الطعام سفيان جمجوم، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وكان نحو 30 أسيرًا محررًا بحضور عدد من المحامين والحقوقيين، يعتصمون منذ 38 يومًا على دوار الساعة وسط رام الله، احتجاجا على قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم منذ 13 عامًا، مطالبين بإعادة رواتبهم أسوة بأقرانهم من الأسرى والمحررين.

وفي سياق متصل حمّل الأسرى المحررون رئيس الوزراء جريمة فض الخيام والاعتداء عليهم، وصفين ما جرى بالبلطجة التي تقودها الحكومة الفلسطينية.

وفي ختام البيان طالب الأسرى بضرورة إطلاق فوري لسراح سفيان وإعادة خيامهم المسروقة، محملين اشتيه المسؤولية عن سلامة سفيان جمجوم، مؤكدين على استمرار اعتصامهم السلمي وسط مدينة رام.