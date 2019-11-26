بعد حملة اعتقالات طالت صحفيين.. نشطاء سعوديون يهاجمون نظام بن سلمان

انتقد مغردون سعوديون نظام بن سلمان، بعد كشف حسابات حقوقية عن حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن خلال اليومين الماضيين، طالت 8 صحفيين وسيدتين.

وحسب منظمة "القسط لحقوق الإنسان" وحساب "معتقلي الرأي"، فإن السلطات السعودية اعتقلت عددا من المدونين، منهم أحد مؤسسي منصة التعليم المفتوح "رواق" فؤاد الفرحان، والأكاديمي "سليمان الصيخان الناصر"، والصحافية "مها الرفيدي القحطاني"، والكاتب "عبد الرحمن الشهري".

كما تم اعتقال الكاتب الصحفي "بدر الراشد"، والأكاديمي "وعد المحيا"، والكاتب "عبد الحميد سعيد البلوي"، والصحفية والمترجمة "زانة الشهري"، والكاتب "مصعب فؤاد العبد الكريم"، والكاتب "عبد العزيز الحيص".

ويُشير حساب "معتقلي الرأي"، إلى أن اعتقال الأكاديمي والمدون "م.ف."، جاء بسبب مواقفه الفكرية، فيما اعتذر الحساب عن نشر اسمه الكامل؛ حرصا على سلامة عائلته.

وفي بيان صادر عن منظمة "القسط لحقوق الإنسان"، أشارت فيه إلى أن حملات الاعتقال لم تتوقف منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد آخرها حملة شهر أبريل، حيث طالت عددا من الكتاب تعرضوا للتعذيب ولم تتم محاكمتهم حتى الآن.

وأضاف البيان: لا تزال تعذب عددا من النشطاء والناشطات في السجون، سواء في أقبية تعذيب داخل منازل مجهزة لذلك وبعيدة عن السجون الرسمية، أو في داخل السجون نفسها، وتحتجز عددا من المغردين من الجنسين غير المشهورين، وتم تعذيبهم أيضا.

وحسبب البيان، فإن عدد من النشطاء المعتقلين السابقين ما زالوا يتعرضون للتضييق الشديد داخل السجون، إما بالحبس الانفرادي لفترات ممتدة وطويلة، أو بالتنقلات المستمرة والحرمان من الاتصال لفترات، والعقوبات المتكررة داخل المعتقلات وسحب الكتب والأدوية".

وأرجعت المنظمة سبب استمرار السلطات في هذه الانتهاكات والاعتقالات إلى الصمت المحلي والعالمي، وبسبب الأموال التي تدفعها في حملات الدعاية والإعلان والترويج للقيادة، ومحاولات تغطية الانتهاكات بالرياضات والفعاليات التي يدعمها عدد من رجال الأعمال والسياسيين والرياضيين حول العالم، دون اعتبار لحالة حقوق الإنسان المتردية.

كما أشار النشطاء إلى أن النظام الحاكم متعطش للاستبداد ومدمن للقمع، وأنه إذا استمر حاله هكذا واستمرت حالة الرعب في نفوس الشعب، فسيأتي يوم يعتقل فيه كل من أيده اتقاء لشره.

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