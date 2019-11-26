استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

كشفت وسائل إعلام صهيونية اليوم الثلاثاء، عن استشهاد أسيرا فلسطينيا في مستشفى سجن الرملة، بسبب مرض مزمن.

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الأسير سامي أبو دياك من جنين بالغ من العمر 36 عاما، من أسرى حركة فتح، ومحكوم 3 مؤبدات، بسبب مشاركته في قتل مستوطنين بالضفة.

وأضافت الصحيفة، أن الأسير أبو دياك، يعاني من مرض السرطان منذ عدة سنوات، ولم يتم معالجته بشكل مناسب، وتدهورت صحته بشكل كبير مؤخرا.

ومن جانبه علق نادي الأسير الفلسطيني، على استشهاد أبو دياك قائلا: توفي نتيجة إهمال متعمد من إدارة السجون، ورفض التعاطي مع حالته الإنسانية كونه يعاني من مرض السرطان.

وتُشير الصحيفة الصهيونية إلى أن أبو دياك هو الأسير الخامس، من بين الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية، منذ مطلع العام 2019.